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Штамп марихуаны на стене

В Ташобласти пресекли выращивание каннабиса

© Flickr / nyuhuhuu
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200420/13959851/V-Tashoblasti-ostanovili-vyraschivanie-kannabisa.html

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятые три стебля растений являются наркотикосодержащим растением каннабисом.

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Ташкентской области оперативники установили факт незаконного выращивания каннабиса, сообщили в Следственном департаменте при МВД.

Житель Кибрайского района с середины января выращивал у себя дома в двух цветочных горшках растения зеленого цвета со специфическим запахом, которые были изъяты в присутствии понятых.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятые три стебля растений относятся к наркотикосодержащим растениям, а именно каннабису.

Специалист экспертно-криминалистического центра исследует марихуану. Архивное фото
© Sputnik / Виталий Аньков
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По данному факту Следственным отделом при ОВД Кибрайского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Республики Узбекистан ("Незаконное культивирование наркотикосодержащих растений"). В настоящее время ведется предварительное следствие.

Напомним, в Узбекистане разрешили оборот каннабиса в промышленных целях - предусмотрено законом, который 17 марта подписал президент Шавкат Мирзиёев.

"Юридическое лицо, получив лицензию, сможет заниматься культивированием, ввозом и вывозом, переработкой, хранением, реализацией (отпуском), приобретением и перевозкой каннабиса с содержанием тетрагидроканнабинола до 0,2%", - говорится в сообщении.

Все это возможно в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ.

Теги:
борьба с незаконным оборотом наркотиков, наркотики, Следственный департамент при МВД Узбекистана



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