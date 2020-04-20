В Ташобласти пресекли выращивание каннабиса

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В Ташкентской области оперативники установили факт незаконного выращивания каннабиса, сообщили в Следственном департаменте при МВД.

Житель Кибрайского района с середины января выращивал у себя дома в двух цветочных горшках растения зеленого цвета со специфическим запахом, которые были изъяты в присутствии понятых.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятые три стебля растений относятся к наркотикосодержащим растениям, а именно каннабису.

По данному факту Следственным отделом при ОВД Кибрайского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Республики Узбекистан ("Незаконное культивирование наркотикосодержащих растений"). В настоящее время ведется предварительное следствие.

Напомним, в Узбекистане разрешили оборот каннабиса в промышленных целях - предусмотрено законом, который 17 марта подписал президент Шавкат Мирзиёев.

"Юридическое лицо, получив лицензию, сможет заниматься культивированием, ввозом и вывозом, переработкой, хранением, реализацией (отпуском), приобретением и перевозкой каннабиса с содержанием тетрагидроканнабинола до 0,2%", - говорится в сообщении.

Все это возможно в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ.