ГУВД раскрыли статистику преступлений в период карантина в Ташкенте

Особенно значительно сократилось число таких видов преступлений, как мошенничество и незаконный оборот наркотических средств.

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. В Ташкенте значительно снизилось количество преступлений с начала введения карантина, сообщает ГУВД.

"Присутствие в каждой махалле города сотрудников правоохранительных органов и других силовых структур, а также высокая сознательность наших сограждан, соблюдающих режим обязательной самоизоляции, способствовали тому, что количество преступлений с начала введения карантина значительно снизилось", - говорится в сообщении.

Например, в апреле 2019 года было зарегистрировано 522 преступления, а за 20 дней апреля текущего года – 196.

Причем, снижение наблюдается как тяжких (111 – в апреле прошлого года, 37 – за 20 дней апреля текущего года), так и особо тяжких (30 – в апреле 2019 года 4 – за 20 дней апреля).

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Особенно значительно сократилось число таких видов преступлений, как мошенничество (93 – в апреле 2019, 44 – 20 дней 2020), причинение телесных повреждений как тяжких (6 – апрель 2019, 4 – 20 дней апреля 2020), так и легкой степени (13 – апрель 2019, 5 – 20 дней 2020), а также преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, их аналогов и психотропных веществ (49 – апрель 2019, 13 – 20 дней апреля 2020).

Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом за 20 дней апреля текущего года зарегистрировано 3, тогда как за апрель прошлого года произошло 10 ДТП.

Угонов транспортных средств в текущем месяце не произошло ни одного. В прошлом году в апреле месяце было зарегистрировано 3 факта.

За 20 дней текущего года не произошло ни одного разбойного нападения. В прошлом году в апреле месяце был зарегистрирован 1 факт разбоя.

Ровно вполовину меньше произошло в этом месяце грабежей – 3. В прошлом году в апреле было зарегистрировано, соответственно, 6 фактов.

Пользуясь случаем, сотрудники ГУВД столицы, Национальной гвардии и Министерства обороны Узбекистана поблагодарили людей за понимание и сознательность и пожелали всем терпения и скорой победы над невидимым врагом.