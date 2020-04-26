Машина медицинской службы и "Мерседес" столкнулись на полупустой дороге

Столкнулись автомобиль марки "Damas", закрепленный за диагностической поликлиникой при детской больнице, которым управлял 63-летний водитель и Mercedes-Benz E 350, которым управлял 26-летний юноша.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. ГУВД Ташкента выясняет обстоятельства ДТП, произошедшего на трассе столицы

Авария произошла на пересечении малой кольцевой автомобильной дороги и улицы Фозилтепа. На полупустой дороге столкнулись автомобиль марки "Damas", закрепленный за диагностической поликлиникой при детской больнице, которым управлял 63-летний водитель и Mercedes-Benz E 350, которым управлял 26-летний юноша.

В результате водитель автомобиля Damas получил серьезные телесные повреждения и был госпитализирован.

Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

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Несмотря на ограничения для проезда автомобилей на дорогах Ташкента, сообщения о ДТП продолжают поступать. Так, чуть менее недели назад в Юнусабадском районе водитель автобуса марки "Исузу", потеряв управление, съехал с дороги и врезался в столб.

В результате столкновения водитель и два пассажира получили телесные повреждения разной степени тяжести и вынуждены были обратиться за медицинской помощью.