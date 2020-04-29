Мигрант из ЦА попытался садовой тяпкой взломать банкомат в Ногинске

Злоумышленник пытался взломать банкоматы, но после того, как срабатывала сигнализация, скрывался с места происшествия, так и не вскрыв устройства.

ТАШКЕНТ, 29 апр - Sputnik. Мигрант из Центральной Азии с помощью садовой тяпки четыре раза попытался взломать банкоматы, сообщают в МВД.

Сотрудники полиции МУ МВД России "Ногинское" в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 30-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья, подозреваемого в покушениях на кражи денежных средств.

"Злоумышленник пытался взломать банкоматы, расположенные в отделениях банка на ул. 3-го Интернационала. После того как срабатывала сигнализация, мужчина скрывался с места происшествия, так и не вскрыв устройства", - говорится в информации.

Изучив записи камер видеонаблюдения, расположенных в отделениях банка, сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении противоправных деяний и задержали на одной из улиц, рядом с местом совершения преступления.

В отношении задержанного следователем Следственного управления МУ МВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Задержанному судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.