18:40 02 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Из-за прорыва дамбы в Сырдарье, в Казахстане эвакуировали жителей сел

Из-за прорыва дамбы в Сырдарье, в Казахстане эвакуировали жителей сел

Пресс-служба
Происшествия
Получить короткую ссылку
Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (9)
551 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200502/14043676/Iz-za-proryva-damby-v-Syrdare-v-Kazakhstane-evakuirovali-zhiteley-sel.html

Власти приняли решение об объявлении чрезвычайной ситуации техногенного характера и эвакуации населения и домашнего скота из населенных пунктов Женис, Жана Турмыс и Нурлы жол.

ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. Из-за прорыва дамбы в Сырдарье, в Казахстане эвакуировали жителей четырех сел, сообщает местная пресс-служба.

"2 мая около 01:30 власти приняли решение об объявлении чрезвычайной ситуации техногенного характера и эвакуации населения и домашнего скота из населенных пунктов Женис, Жана Турмыс и Нурлы жол. На момент публикации эвакуировано 5400 жителей", - говорится в сообщении.

Известно, что на границе Мактааральского района из-за притока 180 кубометров в секунду произошел разлив из коллектора, тем самым создав угрозу подтопления сельского округа Жана Жол, населенного пункта Женис и сельского округа Енбекши и населенного пункта Жана Турмыс.

Из-за прорыва дамбы в Сырдарье, в Казахстане эвакуировали жителей сел
Пресс-служба
Из-за прорыва дамбы в Сырдарье, в Казахстане эвакуировали жителей сел

Напомним, 56 человек были госпитализированы в результате прорыва дамбы на водохранилище и последовавшего затопления в Сырдарьинской области. 

Почти 60 человек пострадали от прорыва дамбы на водохранилище в Сырдарье >>

Около 70 тысяч человек, проживающих в окрестностях водохранилища, были эвакуированы на безопасные территории и размещены в специально подготовленных учреждениях в Сырдарьинской и Джизакской областях.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на месте ЧС лично контролирует ликвидацию последствий затопления.

Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (9)
Теги:
эвакуация, вода, Казахстан, Казахстан, Узбекистан, Узбекистан, наводнение



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Вспоминая первомай: мир, труд и демонстрации в СССР - фотолента
Сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Сырдарьинской области
Не могли остаться в стороне: ташкентцы отправили в Сырдарью продукты и вещи
Прогнозы по объемам денежных переводов на фоне коронавируса
На сколько коронавирус сократит денежные переводы мигрантов — прогнозы ВБ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться