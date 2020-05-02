Власти приняли решение об объявлении чрезвычайной ситуации техногенного характера и эвакуации населения и домашнего скота из населенных пунктов Женис, Жана Турмыс и Нурлы жол.

ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. Из-за прорыва дамбы в Сырдарье, в Казахстане эвакуировали жителей четырех сел, сообщает местная пресс-служба.

"2 мая около 01:30 власти приняли решение об объявлении чрезвычайной ситуации техногенного характера и эвакуации населения и домашнего скота из населенных пунктов Женис, Жана Турмыс и Нурлы жол. На момент публикации эвакуировано 5400 жителей", - говорится в сообщении.

Известно, что на границе Мактааральского района из-за притока 180 кубометров в секунду произошел разлив из коллектора, тем самым создав угрозу подтопления сельского округа Жана Жол, населенного пункта Женис и сельского округа Енбекши и населенного пункта Жана Турмыс.

Пресс-служба Из-за прорыва дамбы в Сырдарье, в Казахстане эвакуировали жителей сел

Напомним, 56 человек были госпитализированы в результате прорыва дамбы на водохранилище и последовавшего затопления в Сырдарьинской области.

Почти 60 человек пострадали от прорыва дамбы на водохранилище в Сырдарье >>

Около 70 тысяч человек, проживающих в окрестностях водохранилища, были эвакуированы на безопасные территории и размещены в специально подготовленных учреждениях в Сырдарьинской и Джизакской областях.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на месте ЧС лично контролирует ликвидацию последствий затопления.