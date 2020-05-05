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В Самаркандской области пьяный водитель столкнулся с грузовиком, двое погибли

Пьяный водитель легковушки врезался в грузовик: двое погибших

Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200505/14058234/Pyanyy-voditel-legkovushki-vrezalsya-v-gruzovik-dvoe-pogibshikh.html

Получив тяжкие телесные повреждения, пассажиры грузового автомобиля (супруга и двухлетний сын водителя) скончались на месте.

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Накануне вечером в Самаркандской области водитель автомобиля марки ВАЗ-2106, будучи в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу, сообщает следственный департамент при МВД республики.

На 33 километре автодороги А-377 (со стороны Самаркандской области в сторону Таджикистана), пролегающей по территории махалли "Тинчлик" Ургутского района водитель на полном ходу врезался в грузовой автомобиль марки "Газ-5327".

Получив тяжкие телесные повреждения, пассажиры грузового автомобиля (супруга и двухлетний сын водителя) скончались на месте.

Следственным управлением при УВД Самаркандской области возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы".

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А пять дней назад в Джизакской области на 967 километре дороги М-39 произошло другое смертельное ДТП. Водитель, в машине которого находилось пять пассажиров, уснул за рулем и перевернулся на обочине. В результате двое погибли, четверо с травмами госпитализированы.

Теги:
МВД, Узбекистан, Происшествие, смерть, Самаркандская область, ДТП



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