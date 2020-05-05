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Военная авиация помогает в мониторинге ситуации и в поисковых работах

Спасены двое жителей, оказавшихся в зоне ЧС - Минобороны

© Министерство обороны Узбекистана.
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200505/14059871/Spaseny-dvoe-zhiteley-okazavshikhsya-v-zone-ChS---Minoborony.html

У одного из спасенных молодых людей была повреждена нога, у другого - высокая температура. Им оказана медицинская помощь.

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Военные летчики спасли жителей затопленных территорий в Сырдарьинской области, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

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В труднодоступной местности Акалтынского района были обнаружены двое жителей. Незамедлительно была организована их экстренная эвакуация.

Двое молодых людей 1985 и 1996 годов рождения были доставлены в передвижной военный госпиталь. У одного из них была повреждена нога, у другого - высокая температура. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Теги:
Сырдарьинская область, Узбекистан, спасение, МЧС Узбекистана, Минобороны Узбекистана



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