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Не сбавил скорость на светофоре: смертельное ДТП в Навои

Пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200506/14067159/Proekhal-na-krasnyy-signal-svetofora-smertelnoe-DTP-v-Navoi.html

Молодой человек должен был сбавить на светофоре скорость, однако он продолжил движение. Не справившись с управлением, водитель врезался в столб и скончался на месте.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Несмотря на то, что ограничительные меры в республике все еще действуют и, казалось, на дорогах должно быть немного машин, гражданам следует оставаться бдительными и ездить по правилам.

Невнимательность и вольность за рулем могут привести к ужасным последствиям.

Так, вчера в Навои случилось жуткое ДТП, в результате которого погиб человек.

Пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана
Водитель погиб в ДТП в Навои

Трагедия произошла 4.40 на улице Ислама Каримова, сообщает пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.

Автомобиль марки Nexia R3 двигался на высокой скорости, не замечая на своем пути препятствий. За рулем находился 26-летний Д. Н.

На перекрестке при повороте направо молодой человек проигнорировал красный сигнал светофора и продолжил движение. Машину начало заносить. 

Водитель, не справившись с управлением, въехал в придорожный столб.

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От полученных серьезных травм мужчина скончался на месте.

Ведется расследование произошедшего.

Теги:
Навои, ДТП



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