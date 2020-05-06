Не сбавил скорость на светофоре: смертельное ДТП в Навои

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Несмотря на то, что ограничительные меры в республике все еще действуют и, казалось, на дорогах должно быть немного машин, гражданам следует оставаться бдительными и ездить по правилам.
Невнимательность и вольность за рулем могут привести к ужасным последствиям.
Так, вчера в Навои случилось жуткое ДТП, в результате которого погиб человек.
Трагедия произошла 4.40 на улице Ислама Каримова, сообщает пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.
Автомобиль марки Nexia R3 двигался на высокой скорости, не замечая на своем пути препятствий. За рулем находился 26-летний Д. Н.
На перекрестке при повороте направо молодой человек проигнорировал красный сигнал светофора и продолжил движение. Машину начало заносить.
Водитель, не справившись с управлением, въехал в придорожный столб.
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От полученных серьезных травм мужчина скончался на месте.
Ведется расследование произошедшего.