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Девушка закрывает лицо руками

В Ташкенте спасли женщину, которую преступник связал скотчем и избил - фото

© CC0 / Unsplash / Melanie Wasser
Происшествия
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53711
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200508/14083987/V-Tashkente-spasli-zhenschinu-kotoruyu-prestupnik-svyazal-skotchem-i-izbil---foto.html

Когда сотрудники прибыли на место происшествия, то обнаружили женщину с перевязанными скотчем руками и ногами. Более того, на ее теле было множество следов от ударов.

ТАШКЕНТ, 8 мая - Sputnik. В Ташкенте задержан мужчина, который обмотал женщину скотчем и избил, сообщают в МВД.

"5 мая в 20.15 в дежурную часть ОВД №2 Мирзо-Улугбекского района столицы обратилась Д. П., которая заявила о том, что из квартиры А. Х. в массиве Ц-1 данного района разносятся подозрительные шумы", - говорится в информации.

По указанному адресу незамедлительно направились сотрудники ГУВД Ташкента рядовые Ш. Тохиров и С. Камолов.

Когда сотрудники зашли в вышеуказанную квартиру, то обнаружили женщину с перевязанными скотчем руками и ногами. Более того, на ее теле было множество следов от ударов. Ей сразу же была оказана медицинская помощь. 

В Ташкенте спасли женщину, которую преступник связал скотчем и избил
МВД
В Ташкенте спасли женщину, которую преступник связал скотчем и избил

Сотрудниками оперативно удалось задержать человека, выбежавшего из подъезда и попытавшегося скрыться.

В подразделении уголовного розыска ОВД №2 района выяснилось, что это был житель Учтепинского района Я. А., который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренное статьей 273 Уголовного кодекса.

Ведется следствие.

 

Теги:
избиение, женщина, Происшествие, преступность, преступление, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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