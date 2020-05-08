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Спасательные работы в одном из домов Бухары

В Бухаре пришлось спасать докторов скорой помощи

МЧС Узбекистана
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200508/14087762/V-Bukhare-prishlos-spasat-doktorov-skoroy-pomoschi.html

Прибывшие на вызов врачи экстренной медицинской службы застряли в лифте, поднимаясь на этаж. Чтобы вызволить пленников из заточения, пришлось вызывать спасателей МЧС.

ТАШКЕНТ, 8 мая - Sputnik. Приехав на вызов в Бухаре, бригада скорой помощи застряла в лифте, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Спасательные работы в одном из домов Бухары
МЧС Узбекистана
Спасательные работы в одном из домов Бухары

Ситуация была осложнена тем, что все происходило ночью в одном из многоэтажных домов. Так что надеяться на помощь соседей было бессмысленно. Пришлось вызывать спасателей. В областном управлении МЧС рассказали, что помощь была оказана уже через 5 минут после звонка по номеру 1050. Узники были освобождены.

Спасательные работы в одном из домов Бухары
МЧС Узбекистана
Спасательные работы в одном из домов Бухары

Оказалось, что в лифте были заперты двое врачей и одна из жительниц дома с ребенком. Как сообщается, пострадавших в ходе инцидента нет. Вызвавшие скорую граждане, медицинскую помощь тоже дождались.

Теги:
МЧС Узбекистана, врачи, скорая помощь, Происшествие, Бухара



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