Жуткое ДТП в Сурхандарье: погиб ребенок

Подросток скончался в медицинском учреждении спустя несколько дней после аварии. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Ребенок погиб в результате ДТП в Кумкурганском районе Сурхандарьинской области, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Авария произошла днем 3 мая на автодороге 4К-596, пролегающей по территории махалли "Арслонбойли". Пожилой водитель автомобиля Chevrolet Captiva потерял управление и выехал на встречную полосу, где врезался в трактор, за рулем которого сидел 34-летний А. Ж. В нем также находился 13-летний мальчик.

Ребенка доставили в медицинское учреждение. Седьмого мая он скончался, несмотря на усилия врачей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 УК Узбекистана ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека").