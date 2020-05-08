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Столкновение “Captiva” и трактора: скончался несовершеннолетний мальчик

Жуткое ДТП в Сурхандарье: погиб ребенок

Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200508/14089706/Podrostok-pogib-v-rezultate-DTP-v-Surkhandare.html

Подросток скончался в медицинском учреждении спустя несколько дней после аварии. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Ребенок погиб в результате ДТП в Кумкурганском районе Сурхандарьинской области, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Следственный департамент при МВД Узбекистана
Смертельное ДТП произошло в Джизакской области — погиб маленький ребенок
Авария произошла днем 3 мая на автодороге 4К-596, пролегающей по территории махалли "Арслонбойли". Пожилой водитель автомобиля Chevrolet Captiva потерял управление и выехал на встречную полосу, где врезался в трактор, за рулем которого сидел 34-летний А. Ж. В нем также находился 13-летний мальчик.

Ребенка доставили в медицинское учреждение. Седьмого мая он скончался, несмотря на усилия врачей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 УК Узбекистана ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека").

Теги:
уголовное дело, Следственный департамент при МВД Узбекистана, Сурхандарьинская область, ребенок, авария, ДТП



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