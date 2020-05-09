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Убийство ножом

Под женской защитой: супруга ранила ножом двух человек ради мужа в Ташобласти

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Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200509/14093295/Pod-zhenskoy-zaschitoy-supruga-ranila-nozhom-dvukh-chelovek-radi-muzha.html

Увидев, что двое мужчин ссорятся на улице с ее мужем, подозреваемая взяла нож и нанесла им тяжкие телесные повреждения.

ТАШКЕНТ, 9 мая - Sputnik. Женщина ранила ножом двух мужчин, затупившись за своего мужа в Ташкентской области, сообщает МВД.

"4 мая 2020 года примерно в 16:30 часов 33-летняя Х.Х., заметив, что ее супруг 35-летний У.Х. из-за давних разногласий ссорится с соседями 42-летним М.М. и 47-летним К.М. на территории махали Хужа Бустанлыкского района, заступилась за него и кухонным ножом нанесла М.М. и К.М. ранения", - говорится в сообщении.

В результате мужчины были доставлены в медицинское учреждение Бустанлыкского района, получив "тяжкие" телесные повреждения.

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При осмотре места происшествия в качестве вещественных доказательств были изъяты кухонный нож и пятна крови.

По данному факту Следственным отделом при ОВД Бустанлыкского района возбуждено уголовное дело.

Теги:
жена, мужчина, муж, ножевое ранение, Происшествие, Ташкентская область, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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