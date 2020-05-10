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В Бухаре полицейские спасли женщину, которая пыталась покончить с собой

© Wikipedia / CC BY-SA 3.0
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200510/14103218/V-Bukhare-politseyskie-spasli-zhenschinu-kotoraya-pytalas-pokonchit-s-soboy.html

Капитан районного ОВД вытащил из реки Зарафшан 39-летнюю женщину в момент, когда она уже почти перестала подавать признаки жизни.

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В Бухарской области оперативная реакция и неравнодушие полицейских помогли предотвратить ужасную трагедию.

Инцидент произошел 3 мая у реки Зарафшан в Вабкентском районе. В областное УВД поступил сигнал от председателя махалли о том, что 39-летняя местная жительница пытается покончить жизнь самоубийством.

Линии электропередач.
© Sputnik / Сергей Мальгавко
В Ташкенте пьяного мужчину, пытавшегося покончить с собой, отправили в психушку

На место незамедлительно прибыли инспектор профилактики майор А.Аблокулови и начальник районного ОВД №5 капитан Х.Хожиев.

К тому моменту женщина уже бросилась в воду, проплыла по течению около 50 метров и всплыла, наглотавшись воды.

Увидев ее бездыханное тело, капитан бросился на помощь, вытащил пострадавшую из воды и оказал первую медицинскую помощь.

Благодаря этим действиям, она осталась жива.

Позднее выяснилось, что женщина страдает психическим заболеванием и состоит на учете в диспансере. У нее есть семья и двое детей.

Сейчас пострадавшая находится под наблюдением врачей.

Теги:
самоубийство, полиция, Бухарская область



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