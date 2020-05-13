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В Хорезме водитель насмерть сбил ребенка, который выбежал на дорогу

В Хорезме водитель насмерть сбил ребенка, который выбежал на дорогу

МВД
Происшествия
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11201
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200513/14120293/V-Khorezme-voditel-nasmert-sbil-rebenka-kotoryy-vybezhal-na-dorogu.html

Малыш выбежал на дорогу, а водитель автомобиля не смог вовремя остановиться, так как превысил скорость.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. В Хорезме автомобиль Matiz превысил скорость и насмерть сбил 4-летнего ребенка, сообщают в МВД.

"12 мая в 19.00 на 3-м километре автомобильной дороги 4К-928, проходящей через село Каландорман Янгибазарского района Хорезмской области, 22-летний водитель Matiz А. С. сбил 4-летнего М. Ю., который выбежал на дорогу", - говорится в информации.

В результате ДТП ребенок скончался в больнице от полученных тяжелых травм.

Следственный отдел ОВД Янгибазарского района ведет расследование происшествия.

В Хорезме водитель насмерть сбил ребенка, который выбежал на дорогу
МВД
В Хорезме водитель насмерть сбил ребенка, который выбежал на дорогу
Теги:
Происшествие, ребенок, Хорезмская область, Хорезм, Узбекистан, Узбекистан, ДТП, авария



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