В Хорезме водитель насмерть сбил ребенка, который выбежал на дорогу

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. В Хорезме автомобиль Matiz превысил скорость и насмерть сбил 4-летнего ребенка, сообщают в МВД.
"12 мая в 19.00 на 3-м километре автомобильной дороги 4К-928, проходящей через село Каландорман Янгибазарского района Хорезмской области, 22-летний водитель Matiz А. С. сбил 4-летнего М. Ю., который выбежал на дорогу", - говорится в информации.
В результате ДТП ребенок скончался в больнице от полученных тяжелых травм.
Следственный отдел ОВД Янгибазарского района ведет расследование происшествия.