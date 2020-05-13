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В Бухарской области прицеп трактора опрокинулся в канал: две женщины погибли

Трактор с прицепом опрокинулся в канал: двое погибших

Пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200513/14121884/Traktor-s-pritsepom-oprokinulsya-v-kanal-dvoe-pogibshikh.html

Следствие выясняет обстоятельства гибели двух женщин в Бухарской области. Известно, что они находились в прицепе трактора, водитель которого не справился с управлением и перевернулся в канал.

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Накануне утром в Бухарской области произошла трагедия: водитель трактора, в прицепе которого находились женщины, не справился с управлением на грунтовой дороге вдоль канала в махалле "Богитуркон".

Автомобиль марки Matiz
Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан
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Две пассажирки погибли, еще одна госпитализирована с серьезными телесными повреждениями в больницу Рамитанского района, сообщают в Следственном департаменте при МВД Узбекистана. Предстоит выяснить, почему трактор перевозил пассажиров в прицепе.

В МВД напоминают, что, согласно установленным правилам ПДД, в грузовых прицепах тракторов и самоходных машин запрещена перевозка пассажиров.

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В начале марта ДТП с участием трактора произошло в Нукусе. Автомобиль марки Nexia попал в аварию, в результате которой погибли двое пассажиров. Водитель легковушки потерял управление и врезался в плуг трактора марки FN 953 LOBOL, который в этот момент поворачивал налево.

От удара Nexia загорелась. Машина выгорела дотла.

Теги:
Узбекистан, Следственный департамент при МВД Узбекистана, нарушения, погибшие, ДТП, Трактор, Бухарская область



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