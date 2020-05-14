В ГУВД рассказали о пьяной женщине, устроившей дебош в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. История с пьяной женщиной, которая пыталась убежать от сотрудников ДПС в Ташкенте, обсуждается в Сети уже несколько дней. В ГУВД прокомментировали данный инцидент.

Напомним, на скандальной видеозаписи видно, как сотрудники органов внутренних дел и военнослужащий Национальной гвардии пытаются успокоить женщину, явно находящуюся в состоянии сильного алкогольного опьянения, и усадить ее в патрульный автомобиль. При этом она выкрикивает ругательства, оказывает активное сопротивление и предпринимает попытку бегства.

"В ночь с 12 на 13 мая около 1.00 при патрулировании вверенной территории 12-го квартала Учтепинского района инспектор 4-го отряда 4-го батальона бригады ДПС ГУВД Ташкента старший сержант Н. Тожибоев увидел женщину, сидящую на проезжей части. После неоднократных попыток объяснить ей, что нахождение на дороге небезопасно для нее и других участников дорожного движения, инспектор ДПС попытался увести ее на тротуар. Однако женщина начала кричать, уходить с проезжей части категорически отказывалась", - говорится в сообщении ГУВД.

О данном инциденте старший сержант сообщил по рации в дежурную часть отдела внутренних дел №8 УКД ОВД Учтепинского района. К месту незамедлительно прибыли сотрудник 3-го отряда 4-го батальона бригады ППС ГУВД Ташкента рядовой Ш. Махмудов и военнослужащий Национальной гвардии Х. Рахмонов.

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Женщина была доставлена в ОВД №8, где выяснилось, что данная гражданка, уроженка Кашкадарьинской области 33-летняя Муборак И., ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение правонарушений.

В итоге на нее были составлены протоколы о правонарушениях.