Сразу в двух регионах Узбекистана сошли сели: жители эвакуированы

Ситуация находится под полным контролем областного управления по чрезвычайным ситуациям. В Сурхандарьинской области в настоящее время более 150 спасателей, а также около 20 автомобилей работают над устранением последствий наводнения.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Вчера на ряд регионов Узбекистана обрушились сильные проливные дожди. В этой связи в Сурхандарьинской области объем воды в реке Олтинсой в одноименном районе превысил свой максимум, сообщили в МЧС.

Возникла угроза наводнения. Около 900 человек, оказавшихся в зоне бедствия, были экстренно эвакуированы на безопасные территории.

В Бойсунском районе области махалля Пасурхи также была затоплена рекой Ойбарак в результате проливных дождей.

Из-за наводнения под водой оказался и мост, соединяющий деревни Авлод и Сариосие, на территории махалли Хунармандлар.

Пресс-служба МЧС В Сурхандарьинской области наводнение: эвакуировано 900 человек

Ситуация находится под полным контролем областного управления по чрезвычайным ситуациям. В настоящее время более 150 спасателей, а также около 20 автомобилей работают над устранением последствий наводнения.

В этот же день сель сошел и на предгорные районы Бостанлыкского района Ташкентской области. Из-за ливня были подтоплены жилые дома, сообщила пресс-служба областного хокимията.

Сель прошел по одной из внутренних дорог в сходе граждан махалли "Корамозор". Произошел разлив воды из Паркентского канала. Вода скопилась на улицах нескольких махаллей, затопленными оказались и несколько жилых домов.

К ликвидации последствий схода селя привлечены 189 специалистов и 28 единиц спецтехники. Управление по чрезвычайным ситуациям области направило 44 спасателя и 14 единиц техники.

О серьезных разрушениях и пострадавших в результате схода селей в регионах не сообщается.