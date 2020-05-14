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В Сурхандарьинской области наводнение: эвакуировано 900 человек

Сразу в двух регионах Узбекистана сошли сели: жители эвакуированы

Пресс-служба МЧС
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200514/14129151/Srazu-v-dvukh-regionakh-Uzbekistana-soshli-seli-zhiteli-evakuirovany.html

Ситуация находится под полным контролем областного управления по чрезвычайным ситуациям. В Сурхандарьинской области в настоящее время более 150 спасателей, а также около 20 автомобилей работают над устранением последствий наводнения.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Вчера на ряд регионов Узбекистана обрушились сильные проливные дожди. В этой связи в Сурхандарьинской области объем воды в реке Олтинсой в одноименном районе превысил свой максимум, сообщили в МЧС.

Возникла угроза наводнения. Около 900 человек, оказавшихся в зоне бедствия, были экстренно эвакуированы на безопасные территории.

В Бойсунском районе области махалля Пасурхи также была затоплена рекой Ойбарак в результате проливных дождей. 

Из-за наводнения под водой оказался и мост, соединяющий деревни Авлод и Сариосие, на территории махалли Хунармандлар.

В Сурхандарьинской области наводнение: эвакуировано 900 человек
Пресс-служба МЧС
В Сурхандарьинской области наводнение: эвакуировано 900 человек

Ситуация находится под полным контролем областного управления по чрезвычайным ситуациям. В настоящее время более 150 спасателей, а также около 20 автомобилей работают над устранением последствий наводнения.

В этот же день сель сошел и на предгорные районы Бостанлыкского района Ташкентской области. Из-за ливня были подтоплены жилые дома, сообщила пресс-служба областного хокимията.

Селевой поток
Фото / Улан Маккамбаев
В Зарафшане экстренно эвакуировали 300 жителей из-за схода селя

Сель прошел по одной из внутренних дорог в сходе граждан махалли "Корамозор". Произошел разлив воды из Паркентского канала. Вода скопилась на улицах нескольких махаллей, затопленными оказались и несколько жилых домов.

К ликвидации последствий схода селя привлечены 189 специалистов и 28 единиц спецтехники. Управление по чрезвычайным ситуациям области направило 44 спасателя и 14 единиц техники.

О серьезных разрушениях и пострадавших в результате схода селей в регионах не сообщается.

Теги:
МЧС, Ташкентская область, Сурхандарьинская область, наводнение



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