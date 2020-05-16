ДТП в Хорезмской области: один человек погиб

Что произошло в ту ночь на дороге и почему водитель не справился с управлением выясняет следствие. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Хорезмской области произошло страшное ДТП, сообщает пресс-служба следственного комитета при МВД.

Все произошло на автодороге, пролегающей по территории улицы Жайхун города Ургенч. Выехав на встречную полосу автомобиль марки Cobalt на полном ходу врезался в двигавшуюся по своей полосе машину марки Spark. От сокрушительного удара водитель "Спарка" скончался на месте.

К счастью, в салоне обоих автомобилей не было пассажиров.

Что произошло в ту ночь на дороге и почему водитель не справился с управлением выясняет следствие.

Напомним, в начале февраля в этом же регионе произошло ДТП с участием большегруза. Многотонный грузовик HOWO вылетел с трассы из-за водителя, уснувшего за рулем. Машина не попала на тротуар, а перевернулась, угодив в расположенный возле дороги арык. Пострадавших нет.