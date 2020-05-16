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ДТП в Хорезмской области: один человек погиб

ДТП в Хорезмской области: один человек погиб

Следственный департамент при МВД
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200516/14146864/DTP-v-Khorezmskoy-oblasti-odin-chelovek-pogib.html

Что произошло в ту ночь на дороге и почему водитель не справился с управлением выясняет следствие. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Хорезмской области произошло страшное ДТП, сообщает пресс-служба следственного комитета при МВД.

Автомобиль марки Matiz
Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан
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Все произошло на автодороге, пролегающей по территории улицы Жайхун города Ургенч. Выехав на встречную полосу автомобиль марки Cobalt на полном ходу врезался в двигавшуюся по своей полосе машину марки Spark. От сокрушительного удара водитель "Спарка" скончался на месте.

К счастью, в салоне обоих автомобилей не было пассажиров.

Что произошло в ту ночь на дороге и почему водитель не справился с управлением выясняет следствие.

Напомним, в начале февраля в этом же регионе произошло ДТП с участием большегруза. Многотонный грузовик HOWO вылетел с трассы из-за водителя, уснувшего за рулем. Машина не попала на тротуар, а перевернулась, угодив в расположенный возле дороги арык. Пострадавших нет.

Теги:
погибшие, уголовное дело, Следственный департамент при МВД Узбекистана, Хорезмская область, ДТП



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