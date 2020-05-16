Станции метрополитена, роддома и больницы Москвы получили угрозы "минирования"

Согласно статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, наказание за телефонный терроризм может составить до трех лет лишения свободы.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Все станции метрополитена, родильные дома и инфекционные больницы Москвы получили анонимные сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Поступили сообщения с угрозой взрыва на всех станциях метрополитена, в инфекционных больницах и родительных домах," - сказал собеседник агентства.

По его словам, все объекты продолжают работать в штатном режиме, проводятся проверки.

Напомним, в конце 2018 года в Москве также была произведена массовая эвакуация посетителей и персонал 12 торговых центров и Киевского вокзала, потому что туда поступили анонимные звонки с угрозами "минирования".

Согласно статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, наказание за такие преступления может составить до трех лет лишения свободы. Ответственность наступает с 14 лет.