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Станции метрополитена, роддома и больницы Москвы получили угрозы "минирования"

© Sputnik / Vladimir Pesnya
Происшествия
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21502
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200516/14146938/Stantsii-metropolitena-roddoma-i-bolnitsy-Moskvy-poluchili-ugrozy-minirovaniya.html

Согласно статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, наказание за телефонный терроризм может составить до трех лет лишения свободы.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Все станции метрополитена, родильные дома и инфекционные больницы Москвы получили анонимные сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Поступили сообщения с угрозой взрыва на всех станциях метрополитена, в инфекционных больницах и родительных домах," - сказал собеседник агентства.

По его словам, все объекты продолжают работать в штатном режиме, проводятся проверки.

Работа оперативного дежурного
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Напомним, в конце 2018 года в Москве также была произведена массовая эвакуация посетителей и персонал 12 торговых центров и Киевского вокзала, потому что туда поступили анонимные звонки с угрозами "минирования".

Согласно статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, наказание за такие преступления может составить до трех лет лишения свободы. Ответственность наступает с 14 лет.

Теги:
Россия, Московский метрополитен, Москва, звонок о бомбе



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