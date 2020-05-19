Два смертельных ДТП произошли в Фергане — погибли маленькие дети

Трагедии случились в Узбекистанском и Куштепинском районах. Оба погибших — мальчики, которым было по три года.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Ферганской области произошли сразу две страшные аварии, в которых погибли маленькие дети.

Первое ДТП случилось накануне на трассе, проходящей через территорию махалли "Укчи" Узбекистанского района.

Пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана В Фергане водитель на большой скорости сбил трехлетнего ребенка

Двадцатидвухлетний водитель автомобиля ВАЗ-21011 ехал на слишком большой скорости и не успел затормозить, когда на дорогу неожиданно выбежал трехлетний мальчик.

От полученных травм ребенок скончался в больнице. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее смерть человека".

Вторая трагедия произошла днем раньше в Куштепинском районе.

Пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана В Ферганской области водитель трактора МТЗ-80 наехал на трехлетнего ребенка

Сорокаоднолетний водитель трактора МТЗ-80 Х. Б. совершил наезд на трехлетнего ребенка, который находился на улице без присмотра.

Врачи не успели ему помочь, мальчик скончался на месте происшествия.

Ведется расследование.

ГУБДД МВД Узбекистана просит водителей быть внимательными на дорогах, а родителей — не оставлять маленьких детей без присмотра.