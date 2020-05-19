Два смертельных ДТП произошли в Фергане — погибли маленькие дети

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Ферганской области произошли сразу две страшные аварии, в которых погибли маленькие дети.
Первое ДТП случилось накануне на трассе, проходящей через территорию махалли "Укчи" Узбекистанского района.
Двадцатидвухлетний водитель автомобиля ВАЗ-21011 ехал на слишком большой скорости и не успел затормозить, когда на дорогу неожиданно выбежал трехлетний мальчик.
От полученных травм ребенок скончался в больнице. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее смерть человека".
Вторая трагедия произошла днем раньше в Куштепинском районе.
Сорокаоднолетний водитель трактора МТЗ-80 Х. Б. совершил наезд на трехлетнего ребенка, который находился на улице без присмотра.
Врачи не успели ему помочь, мальчик скончался на месте происшествия.
Ведется расследование.
ГУБДД МВД Узбекистана просит водителей быть внимательными на дорогах, а родителей — не оставлять маленьких детей без присмотра.