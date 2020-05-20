В МЧС прокомментировали фото сожжения вещей в Сырдарьинской области

Пользователи сети "Интернет" предположили, что на кадрах зафиксирован факт сожжения гуманитарной помощи, предназначенной для жителей Сырдарьинской области, пострадавших от наводнения.

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. По данным МЧС Узбекистана, распространившиеся в социальных сетях снимки были сделаны в момент сожжения вещей, непригодных для вторичного использования, ввиду несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям.

В эти дни, объяснили в МЧС, проводится сбор, вывоз и утилизация только тех вещей и предметов домашнего обихода, которые были повреждены во время наводнения и не подлежат восстановлению.

Соответствующие работы проводятся на всей территории бедствия - в Сардобинском, Акалтинском и Мирзаабадском районах Сырдарьинской области.

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Строители уже приступили к возведению новых жилых массивов для пострадавших. На сегодняшний день расчищены поврежденные дома и улицы около 20 населенных пунктов, остатки воды выведены из 13 махаллей.

Жизнь в этих махаллях постепенно возвращается в прежнее русло. Около 66 тысяч человек вернулись в свои дома. В других местах работа по расчистке и ремонту идет полным ходом.