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В Ташкенте обрушилась стена жилого дома - фото

В Ташкенте обрушилась стена жилого дома - фото

Новости Узбекистана
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200525/14202786/V-Tashkente-obrushilas-stena-zhilogo-doma-foto.html

Упала одна из внешних стен здания, никто из людей при этом не пострадал. Сейчас ведутся работы по ликвидации обрушения.

ТАШКЕНТ, 25 мая - Sputnik. В Ташкенте обрушилась стена частного жилого дома на улице Ок йул Мирабадского района, информируют местные СМИ.

"Упала одна из внешних стен здания, никто из людей при этом не пострадал. Происшествие случилось в 7.15, а уже в 7.21 на место происшествия прибыла специальная техника и спасатели из Ташкентского и районного управления по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

На данный момент идут работы по ликвидации последствий обрушения.

В Ташкенте обрушилась стена жилого дома - фото
Новости Узбекистана
В Ташкенте обрушилась стена жилого дома - фото

Напомним, 12 мая в социальной сети распространилось видео, на котором заметно, как от ветра обрушается стена недостроенного здания в Ташкенте.

В Минстрое прокомментировали обрушение стены здания во время ветра >>

Произошедшее на видео было тщательно расследовано Ташкентской городской инспекцией по надзору за строительством. Как оказалось, работы на четвертом этаже здания не были закончены из-за объявления карантина. По этой причине часть наружной стены обрушилась на территорию объекта в результате сильного дождя и ветра.

Теги:
стена, Происшествие, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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