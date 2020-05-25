В Ташкенте обрушилась стена жилого дома - фото

Упала одна из внешних стен здания, никто из людей при этом не пострадал. Сейчас ведутся работы по ликвидации обрушения.

ТАШКЕНТ, 25 мая - Sputnik. В Ташкенте обрушилась стена частного жилого дома на улице Ок йул Мирабадского района, информируют местные СМИ.

"Упала одна из внешних стен здания, никто из людей при этом не пострадал. Происшествие случилось в 7.15, а уже в 7.21 на место происшествия прибыла специальная техника и спасатели из Ташкентского и районного управления по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

На данный момент идут работы по ликвидации последствий обрушения.

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Напомним, 12 мая в социальной сети распространилось видео, на котором заметно, как от ветра обрушается стена недостроенного здания в Ташкенте.

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Произошедшее на видео было тщательно расследовано Ташкентской городской инспекцией по надзору за строительством. Как оказалось, работы на четвертом этаже здания не были закончены из-за объявления карантина. По этой причине часть наружной стены обрушилась на территорию объекта в результате сильного дождя и ветра.