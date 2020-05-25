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В Ташкенте мужчины похитили батареи на 48 миллионов сумов

В Ташкенте мужчины похитили батареи на 48 миллионов сумов

Следственный департамент при МВД
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200525/14206078/V-Tashkente-muzhchiny-pokhitili-batarei-na-48-millionov-sumov.html

Мужчины похитили 5 отопительных печей, 108 отопительных батарей и другие приборы на общую стоимость более 48 миллионов сумов и скрылись с места происшествия.

ТАШКЕНТ, 25 мая - Sputnik. В Ташкенте злоумышленники похитили отопительные печи и батареи из строящегося многоэтажного дома, сообщают в Следственном департаменте при МВД.

"В ночь на 02 мая 2020 года примерно в 01.30 неизвестные лица путем вскрытия окна противоправно проникли в здание строящегося многоэтажного дома, расположенного на территории махалли "Шалола" Кибрайского района, откуда похитили 5 отопительных печей, 108 отопительных батарей и другие приборы на общую стоимость более 48 миллионов сумов и скрылись с места происшествия", - говорится в сообщении.

В Ташкенте мужчины похитили батареи на 48 миллионов сумов
Следственный департамент при МВД
В Ташкенте мужчины похитили батареи на 48 миллионов сумов

По данному факту Следственным отделом при ОВД Кибрайского района возбуждено уголовное дело.

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Предпринятыми мерами было установлено, что данное преступление совершили 32-летний И. И., 34-летний К. М. и 30-летний Д. Ю., у которых в качестве вещественных доказательств была изъята большая часть похищенного имущества.

В Ташкенте мужчины похитили батареи на 48 миллионов сумов
Следственный департамент при МВД
В Ташкенте мужчины похитили батареи на 48 миллионов сумов

По уголовному делу И. И., К. М. и Д. Ю. предъявлено обвинение по соответствующим статьям и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Теги:
кража, Кража, воры, вор, Происшествие, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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