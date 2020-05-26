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Сотрудники банка в Джизакской области присвоили более 100 млн сумов

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200526/14214896/Sotrudniki-banka-v-Dzhizakskoy-oblasti-prisvoili-bolee-100-mln-sumov.html

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, работники филиала "Агробанка" А. Ф. и Н. М. похитили со счетов фермерских хозяйств 105,2 миллиона сумов.

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В Джизакской области сотрудники "Агробанка" присвоили деньги двух фермерских хозяйств Дустликского района, которые те доверили финансово-кредитной организации. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Банковская карта
JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP
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По данным пресс-службы, в ходе доследственной проверки выяснилось, что работники филиала АКБ "Агробанк" А. Ф. и Н. М. похитили со счетов фермерских хозяйств 105,2 миллиона сумов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, идет расследование. 

Напомним, в конце декабря стажер "Асака банка" в Зарафшане стал обвиняемым по делу о краже денег с карточки клиента. Мужчина воспользовался моментом, когда получил карту потерпевшего для обналичивания шести миллионов сумов, и подключил к его карте номер своего телефона, получив таким образом к ней доступ. Девятого-десятого октября он частями перечислил с чужой карты 4,5 миллиона сумов на карты своих знакомых и обналичил средства. Все деньги злоумышленник истратил на свои нужды.




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