Казахстан представил проект соглашения о трансграничных водах с Узбекистаном

Проект двустороннего соглашения предусматривает непрерывный мониторинг за использованием и охраной трансграничных водных объектов.

ТАШКЕНТ, 26 мая - Sputnik. Специалисты Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана подготовили проект соглашения с Узбекистаном о трансграничных водах, сообщает Sputnik Казахстан. Документ предусматривает рациональное использование ресурсов и охрану водных угодий.

Нормы соглашения затрагивают также бассейны рек Сырдарья, Чирчик, Келес, Угам, Фархадского и Газалкентского гидроузлов. Документ включает в себя управление каналами межгосударственного пользования – "Достык", Большой Келесский магистральный, Зах, Ханым, Ачинау, Аккойлы, Северный Ташкентский канал, Верхний Ташкентский канал и межхозяйственные каналы В-12, В-15, В-24, В-25.

Основные пункты соглашения:

республики будут вести учет воды на трансграничных водных объектах и водохозяйственных сооружениях согласно общему перечню, предполагается обмен информацией в порядке, утвержденном совместной комиссией;

стороны обеспечат распределение водных ресурсов на водохозяйственных сооружениях;

будет создана автоматизированная системы учета вод на трансграничных водных объектах и водохозяйственных сооружениях с обеспечением передачи данных в онлайн-режиме;

планируется взаимодействие по вопросам реконструкции, эксплуатации и финансирования ремонтно-эксплуатационных работ, технического обслуживания и других мероприятий на водохозяйственных сооружениях;

специалисты двух стран будут осуществлять мониторинг за использованием и охраной трансграничных водных объектов;

будут разработаны совместные программы по предотвращению и уменьшению последствий наводнений, паводков, засух.

Вместе с тем проект соглашения предусматривает координацию действий Узбекистана и Казахстана в процессе строительства водохозяйственных сооружений на трансграничных водных объектах, а также тесное взаимодействие в вопросах сохранения и поддержания стабильного уровня воды экосистем трансграничных водных объектов.

На основе долевого участия обе республики будут реализовывать мероприятия по водосбережению и уменьшению водных потерь на трансграничных объектах. Действия, в частности, предусматривают бетонирование каналов, автоматизацию и модернизацию водохозяйственных сооружений с целью совершенствования водохозяйственной обстановки.

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Совместный документ определяет равные права двух стран на ресурсы трансграничных водных объектов.

"В целях обеспечения справедливого и разумного использования водных ресурсов трансграничных рек стороны создают межгосударственные управления: по каналу "Достык" и по каналам Большой Келесский магистральный, Зах, Ханым, Ачинау, Аккойлы, Северный Ташкентский канал и Верхний Ташкентский канал", - отмечается в проекте, представленном Минэкологии Казахстана.

Планируется, что Узбекистан и Казахстан будут принимать долевое участие в возмещении затрат на эксплуатацию, ремонтные работы и техническое обслуживание водохозяйственных сооружений пропорционально потребляемому объему воды.

Не допускается повышение уровня воды в коллекторно-дренажных водоемах, расположенных на приграничных территориях двух государств. В случае возникновения ЧС предпринимаются неотложные меры по его устранению.

Межправкомиссия по охране трансграничных вод

Правительствами двух стран будет создана узбекско-казахстанская комиссия по совместному управлению, использованию и охране трансграничных водных объектов.

Основными ее функциями станут:

координация действий государственных органов сторон по реализации настоящего соглашения;

рассмотрение и утверждение ежегодных лимитов водозаборов сторон по водохозяйственным сооружениям;

принятие решений по совместному ремонту межгосударственных оросительных систем водохозяйственных сооружений;

организация разработки совместных схем комплексного использования и охраны трансграничных вод.

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Напомним, 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана. В результате наводнения пострадали несколько сел на юге Казахстана. Подтопило дома, школы, детские сады, медицинские объекты. Из населенных пунктов эвакуировали более 31 тысячи человек. В Туркестанской области объявили режим ЧС.

После трагедии республики совместно работали над устранением последствий наводнения. А неделю назад стало известно, что Казахстан примет участие в техническом аудите Сардобинского водохранилища в Узбекистане.

Глава Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев провел в Шымкенте встречу с министром водного хозяйства Узбекистана Шавкатом Хамраевым.

В ходе переговоров стороны пришли к совместному решению, что по Сардобинскому водохранилищу будет проведен технический аудит с привлечением международных и казахстанских экспертов, по итогам которого будет приниматься решение о дальнейшей судьбе этого сооружения.