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В Самаркандской области Матиз съехал в канал: пассажир погиб

В Самаркандской области "Матиз" съехал в канал: пассажир погиб

Следственный департамент при МВД
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200527/14218951/V-Samarkandskoy-oblasti-Matiz-sekhal-v-kanal-passazhir-pogib.html

Пассажир автомобиля, получив тяжкие телесные повреждения, упав в воду, скончался. Его тело обнаружили в 430 метрах от места происшествия.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. В Самаркандской области в Иштыханском районе произошло жуткое ДТП, сообщают в Следственном департаменте при МВД.

"Мужчина ехал через село Нуробод махаллинского схода граждан "Азамат" Иштиханского района. Потеряв управление, он съехал в канал "Хатирчи", расположенный по левую сторону дороги", - говорится в информации.

А вот пассажир автомобиля, получив тяжкие телесные повреждения, упав в воду, скончался. Его тело обнаружили в 430 метрах от места происшествия.

В Самаркандской области Матиз съехал в канал: пассажир погиб
Следственный департамент при МВД
В Самаркандской области "Матиз" съехал в канал: пассажир погиб

Следственным отделом Иштиханского района возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Теги:
водитель, водители, автомобилисты, автомобиль, автомобили, смерть, Самаркандская область, Самарканд, Самарканд, ДТП, авария, Происшествие, Узбекистан, Узбекистан



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