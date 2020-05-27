Пассажир автомобиля, получив тяжкие телесные повреждения, упав в воду, скончался. Его тело обнаружили в 430 метрах от места происшествия.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. В Самаркандской области в Иштыханском районе произошло жуткое ДТП, сообщают в Следственном департаменте при МВД.

"Мужчина ехал через село Нуробод махаллинского схода граждан "Азамат" Иштиханского района. Потеряв управление, он съехал в канал "Хатирчи", расположенный по левую сторону дороги", - говорится в информации.

А вот пассажир автомобиля, получив тяжкие телесные повреждения, упав в воду, скончался. Его тело обнаружили в 430 метрах от места происшествия.

Следственный департамент при МВД В Самаркандской области "Матиз" съехал в канал: пассажир погиб

Следственным отделом Иштиханского района возбуждено уголовное дело, ведется следствие.