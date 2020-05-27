Поваленные деревья и сорванные крыши: последствия сильного ветра в Бухаре — фото

Порывы достигали 21 метра в секунду. Повреждены деревья, крыши зданий и автомобили. Данных о пострадавших нет.

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Вечером 26 мая Бухару вновь испытал на прочность сильный ветер, порывы которого достигали 21 метра в секунду. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Местные жители опубликовали в соцсетях фото и видео последствий стихии. На кадрах можно увидеть рухнувшие рекламные конструкции, поваленные деревья, сорванные крыши и поврежденные автомобили.

Как рассказали в областном управлении МЧС, стихия бушевала с 20.33 до 21.20. Ведомство получило 20 обращений от граждан. К практической помощи были привлечены шесть военнослужащих, 12 пожарных и три спецмашины.

Telegram-канал Bukhara Info Последствия штормового ветра в Бухаре

"Ветром повреждено около 30 квадратных метров кровли магазина на улице Бахауддина Накшбанда, 60 квадратных метров 25 домов на улице Абдурахмана Жомий и крыши 84 домов в населенном пункте Утрор", — сообщили в пресс-службе.

Telegram-канал Bukhara Info Последствия штормового ветра в Бухаре

Кроме того, повреждены линии электропередач на улицах Ш. Алихон, Мирдустим, Кудукчи и Дилкушо. Неисправности устраняют аварийно-восстановительные группы Бухарского предприятия электроснабжения.

Информация о пострадавших не поступала.

Telegram-канал Bukhara Info Последствия штормового ветра в Бухаре

В прошлый раз стихия обрушилась на регион месяц назад. Тогда порывы ураганного ветра достигали 25 метров в секунду.

Были повреждены 415 автомобилей, 42,4 тысячи деревьев и почти 5,3 тысячи зданий. Один человек погиб , 30 получили травмы разной степени тяжести.

Сильнее всего пострадали Каракульский и Алатской районы. Стихия нанесла ущерб объектам инфраструктуры, жилым и нежилым здания, машинам, посевным площадям.

На следующий день оба пострадавших района посетил президент Шавкат Мирзиёев. Он поддержал местных жителей и пообещал сделать все возможное для скорейшего восстановления и обновления территорий.