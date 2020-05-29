В Навоийской области задержали мужчину за выращивание стеблей каннабиса

Во время досмотра было выявлено, что Ф. Ж. незаконно выращивал на территории собственного земельного участка 224 стебля каннабиса.

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. На собственном земельном участке 30-летний мужчина вырастил 224 стебля марихуаны общим весом 1,7 кг в Навоийской области.

"В рамках проведения мероприятия "Черный мак-2020" сотрудники ОВД Хатырчинского района осмотрели дом и земельный участок гражданина Ф. Ж. 30-летнего возраста, проживающего в махалле "Тамабахрин", где обнаружили растения, содержащие наркотические средства", - говорится в информации.

Пресс-служба Следственного департамента при МВД сообщает, во время досмотра было выявлено, что Ф. Ж. незаконно выращивал на территории собственного земельного участка 224 стебля каннабиса, известного своими наркотическими свойствами.

Обнаруженные наркосодержащие растения общим весом 1,7 кг были изъяты согласно установленному порядку.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса ("Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию культур").

Гражданин Ф. Ж. находится под следствием и привлечен к делу в качестве главного подозреваемого.

Напомним: 18 мая в ходе проведения специального мероприятия "Черный мак-2020" в Каракалпакстане сотрудниками правоохранительных органов была пресечена попытка незаконного сбыта в крупном размере сильнодействующих лекарств – "Тропикамида", "Трамадола" и "Регапена".