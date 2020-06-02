Нарушитель переоборудовал мусоровоз в эвакуатор и был наказан

В результате противоправных действий гражданин Узбекистана уклонился от таможенных платежей на сумму 740 млн сумов.

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Сотрудники Отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенного законодательства Управления Государственного таможенного комитета по городу Ташкент выявили нарушителей профильного законодательства.

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В ходе оперативного мероприятия стало известно, что житель Узбекистана в целях уклонения от уплаты таможенных пошлин переоборудовал импортированный из-за рубежа мусоровоз марки MERCEDES-BENZ Econic стоимостью 286,5 млн сумов в эвакуатор.

Было установлено, что в результате противоправных действий этот гражданин уклонился от таможенных платежей на сумму 740 млн сумов.

В результате очередного оперативного мероприятия предотвращено еще одно похожее правонарушение. Житель республики в документах указал неверные данные, заявив, что завезенное им автотранспортное средство марки MERCEDES BENZ VIANO стоимостью 152,2 млн сумов предназначено для перевозки 8 человек, включая водителя. Однако на самом деле количество посадочных мест в автомобиле составляло 6.

В результате было установлено, что льготы по уплате таможенных платежей на сумму около 522,7 млн были применены неправильно.

В настоящее время по выявленным фактам правонарушений продолжаются таможенные проверки.

Для справки: в соответствии с указом президента от 3 февраля 2018 года "О дополнительных организационных мерах по созданию благоприятных условий для развития туристского потенциала Республики Узбекистан", до 1 января 2022-го субъекты предпринимательской деятельности освобождены от уплаты таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) за ввозимые на территорию страны транспортные средства туристского класса, предназначенные для перевозки 8 и более человек, включая водителя.

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А накануне глава государства подписал указ, в соответствии с которым автомобили скорой помощи при ввозе на территорию страны освобождаются от соответствующих пошлин.

Согласно документу, новые машины скорой помощи, ввозимые неправительственными медицинскими организациями для собственных нужд, освобождаются от таможенных выплат до 1 января 2022 года.