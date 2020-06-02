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Драка

В Кашкадарье сотрудник органов избил мужчину ногой в живот

ГУВД
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200602/14268228/V-Kashkadare-sotrudnik-organov-izbil-muzhchinu-nogoy-v-zhivot.html

В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой сотрудник правоохранительного органа наносит удар ногой в живот жителю Касанского района.

ТАШКЕНТ, 2 июн - Sputnik. Пресс-служба УВД Кашкадарьинской области выступила с официальным заявлением, признав, что сотрудник органов незаконно применил силу против жителя Касанского района, сообщают "Новости Кашкадарьи".

Накануне в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой сотрудник правоохранительного органа наносит удар ногой в живот жителю Касанского района 1992 года рождения. Это произошло около 21.40  в ходе вечернего рейда по соблюдению карантинных требований в махалле "Нихол".

"Рядом с магазином "Нихол Саидбарака" сотрудник мобилизационного отряда по оперативным задачам УВД Кашкадарьинской области вышел за рамки своих полномочий, незаконно применил силу против жителя махалли Х. М. и унизил его честь и достоинство", – говорится в информации.

В настоящее время Отделом собственной безопасности УВД Кашкадарьинской области проводится служебная проверка.

 

Теги:
избиение, Происшествие, Узбекистан, Узбекистан, Кашкадарьинская область



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