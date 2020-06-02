В двух регионах Узбекистана в ДТП погибли дети

В одном из районов Джизакской области водитель автомобиля марки ГАЗ-69, приехав к соседу по делам, оставил машину без присмотра. В салоне находился 15-летний пассажир, который завел мотор и решил прокатиться.

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Сразу два смертельных ДТП произошли практически одновременно в Джизакской и Кашкадарьинской областях, сообщили в пресс-службе ГУБДД.

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Обе трагедии случились вечером 30 мая. В одном из районов Джизакской области водитель автомобиля марки ГАЗ-69, приехав к соседу по делам, оставил машину без присмотра. В салоне находился 15-летний пассажир, который завел мотор и решил прокатиться. Тронувшись с места, машина наехала на 6-летнего ребенка, игравшего рядом с домом. От полученных травм мальчик скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека") Уголовного кодекса Узбекистана.

Еще одно ДТП произошло в Кашкадарьинской области. Водитель авто марки "ИЖ-комби", двигавшийся в Яккабаг по автодороге 4К-319, сбил 13-летнего пешехода, который переходил улицу. От удара автомобиль упал в канал у дороги.

Мальчика доставили в больницу с тяжелыми травмами, но несмотря на усилия докторов, он скончался. Следственный отдел ОВД Яккабагского района ведет следствие.