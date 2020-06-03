В Ферганской области поезд сбил насмерть подростка

Пассажирский поезд Андижан-Ташкент совершил наезд на 12-летнего мальчика, который на велосипеде пытался пройти через пешеходный переход.

ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. В Ферганской области поезд наехал на мальчика, который пересекал железнодорожные пути на велосипеде, сообщают в МВД Узбекистана.

"30 мая в 11.45 в УОБТ УВД Ферганской области от дежурного Кокандского МТУ поступило сообщение о том, что в 11.40 на пешеходном переходе между станциями Маргилан-Олтиарик произошел несчастный случай", - говорится в информации.

Пассажирский поезд Андижан-Ташкент, находившийся под руководством машиниста электровоза С. Ш., совершил наезд на 12-летнего мальчика, который на велосипеде пытался пройти через пешеходный переход.

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С телесными повреждениями ребенок был доставлен в районную больницу. Второго июня, несмотря на оказанную медицинскую помощь, пациент скончался.

По данному несчастному случаю проводится расследование.