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Преступник за решеткой

В Ташкенте задержаны 5 человек, подозреваемых в разбое против молодой пары из РФ

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200604/14291835/V-Tashkente-zaderzhany-5-chelovek-podozrevaemykh-v-razboe-protiv-molodoy-pary-iz-RF.html

Группа неизвестных проникла в частный дом в одном из районов Ташкента, где проживала молодая пара россиян.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. Полиция задержала в Ташкенте пятерых подозреваемых в разбойном нападении на молодую пару из России, сообщает пресс-служба ГУВД.

Группа неизвестных проникла в частный дом в одном из районов Ташкента, где проживала молодая пара россиян. Нападавшие избили своих жертв металлической арматурой, связали их, после чего похитили драгоценности и личные вещи на сумму около 3 тысяч долларов.

"В ходе оперативных действий были задержаны пять человек, подозреваемых в разбойном нападении", - говорится в сообщении.

По словам одного из задержанных, таким образом они пытались вернуть долг за работу, выполненную для пострадавших.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", в настоящий момент проводятся следственные действия. Данная статья УК Узбекистана предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Теги:
преступность, преступление, россияне, Россия, Россия, разбой, Происшествие, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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