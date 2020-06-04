В Ташкенте задержаны 5 человек, подозреваемых в разбое против молодой пары из РФ

Группа неизвестных проникла в частный дом в одном из районов Ташкента, где проживала молодая пара россиян.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. Полиция задержала в Ташкенте пятерых подозреваемых в разбойном нападении на молодую пару из России, сообщает пресс-служба ГУВД.

Группа неизвестных проникла в частный дом в одном из районов Ташкента, где проживала молодая пара россиян. Нападавшие избили своих жертв металлической арматурой, связали их, после чего похитили драгоценности и личные вещи на сумму около 3 тысяч долларов.

"В ходе оперативных действий были задержаны пять человек, подозреваемых в разбойном нападении", - говорится в сообщении.

По словам одного из задержанных, таким образом они пытались вернуть долг за работу, выполненную для пострадавших.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", в настоящий момент проводятся следственные действия. Данная статья УК Узбекистана предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.