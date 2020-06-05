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Автомобиль скорой помощи

В Сырдарьинской области пьяная компания избила врачей скорой помощи

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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39121
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200605/14293451/V-Syrdarinskoy-oblasti-pyanaya-kompaniya-izbila-vrachey-skoroy-pomoschi.html

Группа пьяных людей избила врачей скорой помощи, когда те приехали на вызов к мужчине с травмой ноги.

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана обратилось к Генеральному прокурору республики, чтобы привлечь к ответственности виновных за избиение медиков в Сайхунабаде, информируют в пресс-службе.

"Мы все видим, что в нашей стране в условиях пандемии работники всех сфер здравоохранения добросовестно подходят к своим обязанностям и добросовестно выполняют все возложенные на них задачи. Наши самоотверженные и трудолюбивые врачи, стойко и героически выполняя свою работу в борьбе с коронавирусом. Однако даже в такой непростой ситуации, когда некоторые наши граждане совершают агрессивные действия в отношении медработников, это очень печально и никак не оправдывает их", - говорится в сообщении.

В социальных сетях появилась информация, что 4 июня в 00.14 в махалле "Галаба" Сайхунабадского района Сырдарьинской области гражданин А. Б. по жалобе "травма ноги" вызвал скорую медицинскую помощь. Команда медиков прибыла по вызову за 7 минут, то есть в 00.21.

Но группа пьяных людей, которые находились там, без причины начала избивать фельдшера и врачей, когда те выходили из машины.

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В результате 28-летний врач Дж. О. с диагнозом "сотрясение головного мозга, рваная травма правой области брови, гематома правого века, поражение мягких тканей грудной клетки", 44-летний фельдшер М. Н. с диагнозом "сотрясение головного мозга, сотрясение лицевой области, ушиб мягких тканей, закрытый перелом основания черепа правой руки", были госпитализированы в отделение неотложной медицинской помощи Сайхунабадского района.

По данному случаю министр здравоохранения направил обращение Генеральному прокурору Республики Узбекистан для того, чтобы виновные лица были привлечены к строгой ответственности.

Теги:
Сырдарьинская область, избиение, Происшествие, врачи, скорая помощь, скорая, Узбекистан, Узбекистан



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