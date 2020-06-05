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В Андижане заведующий склада покончил жизнь самоубийством — причины

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Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200605/14295289/V-Andizhane-zaveduyuschiy-sklada-pokonchil-zhizn-samoubiystvom.html

Генеральная прокуратура опровергла слухи о том, что мужчина покончил с собой после того, как началась проверка в отношении предприятия, где он работал.

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. В Андижанской области заведующий складом совместного предприятия ООО "Уз Донг Янг Ко" совершил самоубийство, ему было 34 года, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Генеральная прокуратура опровергла слухи о том, что И. X. покончил с собой после того, как началась проверка в отношении совместного предприятия. По словам ГП, пока рано делать выводы о причинах самоубийства.

"Инцидент произошел 29 мая в Булакбашинском районе Андижанской области. Обследование тела с участием специалиста выявило: механическую асфиксию, вызванную сдавлением шеи шиной, типичная странгуляция в области шеи, переполнение внутренних органов, в эпикардах легких и сердца точечные кардиопятна", - говорится в информации.

По информации Генпрокуратуры, в 2018-2019 годах в СП "Уз Донг Янг Ко" проводилась проверка хранения и раздачи, наличия сырья и материалов. Однако она была проведена в начале 2019-го, а не месяц или два назад.

Тогда у И. Х. была выявлена недостача материалов (он работал заведующим складом с 2013 года) и была им устранена своевременно.

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Текущая проверка совместного предприятия была проведена сотрудниками службы внутреннего аудита. Двадцать первого мая по приказу и. о. руководителя предприятия товарно-материальный ценности, которые были на И. Х., переведены на других лиц, а также создана рабочая группа для проведения инспекции товаров по состояние до 20 мая.

В ходе доследственной проверки было установлено, что И. X. не выходил на работу в течение нескольких дней после начала внутреннего аудита и инвентаризации на предприятии.

Теги:
Андижанская область, смерть, самоубийство, Узбекистан, Узбекистан, Происшествие, Андижан



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