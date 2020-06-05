В Самаркандской области мужчина напал на водителя и убил одним ударом

Мужчина ударил кулаком по лицу водителя, а тот упал головой о камень. Через несколько дней он скончался.

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. В Самаркандской области парень поссорился с водителем Damas, после чего убил его одним ударом, сообщает МВД Узбекистана.

"Ночью 31 мая 27-летний Д. Р. ожидал почту на автостанции "Самарканд", в это время водитель автомобиля Damas, 47-летний Ш. У., задел плечо Д. Р., из-за чего между ними произошла ссора", - говорится в информации.

Известно, что Д. Р. ударил кулаком по лицу Ш. У., от чего водитель упал головой о камень.

В результате чего водитель обратился в медицинское учреждение.

По данному факту Следственным отделом при ОВД Нарпайского района было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 104 УК РУз ("Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений").

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Второго июня водитель Damas скончался, после чего уголовное дело было переквалифицировано на п. "д" ч. 3 ст. 104 УК РУз ("Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека"), Р. Д. привлечен в качестве подозреваемого и задержан в процессуальном порядке.

Предварительное следствие продолжается.