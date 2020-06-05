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В Самаркандской области спасатели предотвратили серьезную ЧС - подробности

В Самаркандской области спасатели предотвратили серьезную ЧС - подробности

МЧС
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200605/14298802/V-Samarkandskoy-oblasti-spasateli-predotvratili-sereznuyu-ChS---podrobnosti.html

На место инцидента прибыл отряд спасателей отделения радиохимической и биологической защиты (РХБЗ) которые, не медля приступили к делу. 

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. В Самаркандской области спасатели предотвратили ЧС: в одной из цистерн ж/д состава произошла утечка соляной кислоты, сообщает МЧС.

"4-го июня в  18:15 в  дежурную часть УЧС Самаркандской области поступило сообщение  о том, что на железнодорожной станции "Зарафшан" в одной из цистерн состава  произошла утечка соляной кислоты", - говорится в сообщении.

Через несколько минут на место инцидента прибыл отряд спасателей отделения радиохимической и биологической защиты (РХБЗ) которые, не медля приступили к делу. 

В течение одного часа угроза была полностью ликвидирована.

Всю работу спасатели вели в специальном обмундировании, в соответствии со всеми нормами безопасности.

Теги:
МЧС, МЧС Узбекистана, Происшествие, спасатели, Узбекистан, Узбекистан, Самаркандская область



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