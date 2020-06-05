В Самаркандской области спасатели предотвратили серьезную ЧС - подробности

На место инцидента прибыл отряд спасателей отделения радиохимической и биологической защиты (РХБЗ) которые, не медля приступили к делу.

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. В Самаркандской области спасатели предотвратили ЧС: в одной из цистерн ж/д состава произошла утечка соляной кислоты, сообщает МЧС.

"4-го июня в 18:15 в дежурную часть УЧС Самаркандской области поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции "Зарафшан" в одной из цистерн состава произошла утечка соляной кислоты", - говорится в сообщении.

Через несколько минут на место инцидента прибыл отряд спасателей отделения радиохимической и биологической защиты (РХБЗ) которые, не медля приступили к делу.

В течение одного часа угроза была полностью ликвидирована.

Всю работу спасатели вели в специальном обмундировании, в соответствии со всеми нормами безопасности.