Жители Узбекистана ощутили землетрясение

В Наманганской и Андижанской областях сила подземных толчков составила 2 балла. О повреждении зданий и строений не сообщается.

ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. По сообщению республиканского Центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, сегодня ночью в Узбекистане произошло землетрясение.

Подземные толчки ощущались 6 июня в 03:04 в пограничных областях Узбекистана и Кыргызстана. Магнитуда движения земной коры составила М=3, глубина — 10 км.

Расстояние от эпицентра до Ташкента 234 км в восточном направлении. Жители Наманганской и Андижанской областей почувствовали землетрясение силой в 2 балла.

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Напомним, с 13 на 14 мая в Узбекистане дважды за сутки почувствовали подземные толчки. Первый раз их сила составила 2 балла, во второй - на территории Наманганской области жители почувствовали четырехбалльное землетрясение.