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Сардобское водохранилище в Узбекистане

К расследованию трагедии на Сардобинском водохранилище привлекли зоологов

Пресс-служба президента РУз
Происшествия
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Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (66)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200606/14301729/K-rassledovaniyu-tragedii-na-Sardobinskom-vodokhranilische-privlekli-zoologov.html

Ученые Академии наук Узбекистана обнаружили вблизи дамбы норы нескольких видов грызунов и лисицы и оценили степень их влияния на состояние сооружения.

ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. Зоологи изучили степень влияния диких грызунов и других животных на целостность дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, сообщает пресс-служба Академии наук республики.

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Были осмотрены участки откоса плотины и верхняя ее часть. Ученые зафиксировали осадку и обнажение глиняной насыпи. Осмотр проводился в присутствии инженера.

Отмечается, что на 3-х участках откоса плотины обнаружены открытые ходы нор грызуна – восточной слепушонки. На верхней части плотины зоологи заметили норы другого грызуна – гребенщиковой песчанки. У основания одного из участков откоса обнаружена нора лисицы.

"Полученные данные свидетельствуют о том, что количество указанных грызунов и лисиц немногочисленно. Они не могут оказать серьезного влияния на целостность плотины", - заключили специалисты.

Напомним, прорыв дамбы на Сардобинском водохранилище произошел 1 мая. В результате были затоплены близлежащие районы Сырдарьинской области и соседнего Казахстана. Жителей эвакуировали, на месте трагедии ликвидируют последствия наводнения, началось строительство новых жилых массивов для пострадавших.

Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (66)
Теги:
МЧС Узбекистана, затопление, наводнение, Расследование, Узбекистан, Академия наук Узбекистана, Сырдарьинская область, Сардобинское водохранилище



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