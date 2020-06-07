В Ангрене юноша ранил знакомого ножом

Инцидент произошел поздним вечером 3 июня около автобусной остановки, расположенной неподалеку от кафе "Аль-Азиз" на Ахангаранской улице. С. М. из-за разногласий учинил ссору со своим знакомым А. О. и ранил его в правый бок принесенным с собой ножом.
Пострадавшего доставили в реанимационный отдел центральной городской больницы.
Следственный отдел при ОВД Ангрена возбудил уголовное дело по части 1 статьи 104 УК Узбекистана ("Умышленное нанесения тяжких телесных повреждений").
С. М привлечен в качестве подозреваемого, идет предварительное следствие.