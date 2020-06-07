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Мужчина с ножом

В Ангрене юноша ранил знакомого ножом

kaluganews
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200607/14305286/V-Angrene-yunosha-ranil-znakomogo-nozhom.html

Инцидент произошел 3 июня около автобусной остановки, расположенной неподалеку от кафе "Аль-Азиз" на Ахангаранской улице. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В Ангрене молодой человек ранил знакомого ножом, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Убийство ножом
© Sputnik /
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Инцидент произошел поздним вечером 3 июня около автобусной остановки, расположенной неподалеку от кафе "Аль-Азиз" на Ахангаранской улице. С. М. из-за разногласий учинил ссору со своим знакомым А. О. и ранил его в правый бок принесенным с собой ножом.

Пострадавшего доставили в реанимационный отдел центральной городской больницы.

Следственный отдел при ОВД Ангрена возбудил уголовное дело по части 1 статьи 104 УК Узбекистана ("Умышленное нанесения тяжких телесных повреждений").

С. М привлечен в качестве подозреваемого, идет предварительное следствие.

Теги:
уголовное дело, ножевое ранение, нож, Узбекистан, Ангрен



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