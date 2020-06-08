Трое рабочих погибли под Ташкентом при обрушении стены

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. Трое рабочих погибли при обрушении стены на территории одного из заводов в Ташкентской области Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру.
На территории завода железобетонных конструкций в Кибрайском районе Ташкентской области произошло обрушение стены.
"В результате трое сотрудников, работавших в момент обрушения вблизи стены, погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.
По факту обрушения возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Узбекистана "нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ, повлекшее смерть человека", проводятся следственные действия.
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Статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет.