В Хорезме в одном из каналов нашли тело мужчины, прикованного к рулю цепью

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. В Хорезмской области в канале обнаружено тело мужчины, прикованное цепью к машине, сообщает Генпрокуратура.
"В канале Шават было найдено тело мужчины Т. К., прикрепленное цепью к рулю автомобиля "Тико", - говорится в информации.
Хазараспская районная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 97 Уголовного кодекса ("Умышленное убийство").
В настоящее время назначено судебно-медицинская экспертиза для того, чтобы определить причину смерти мужчины.
Расследование продолжается.