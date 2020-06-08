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Милиция

В Хорезме в одном из каналов нашли тело мужчины, прикованного к рулю цепью

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200608/14307762/V-Khorezme-v-odnom-iz-kanalov-nashli-telo-muzhchiny-prikovannogo-k-rulyu-tsepyu.html

Хазараспская районная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 97 Уголовного кодекса ("Умышленное убийство").

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. В Хорезмской области в канале обнаружено тело мужчины, прикованное цепью к машине, сообщает Генпрокуратура.

"В канале Шават было найдено тело мужчины Т. К., прикрепленное цепью к рулю автомобиля "Тико", - говорится в информации.

Хазараспская районная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 97 Уголовного кодекса ("Умышленное убийство").

В настоящее время назначено судебно-медицинская экспертиза для того, чтобы определить причину смерти мужчины.

Расследование продолжается.

Теги:
труп, Убийство, Хорезмская область, Происшествие, Узбекистан, Узбекистан



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