Употребив спиртное, один из мужчин потерял интерес к охоте и стал разглядывать в оптический прицел незнакомую ему девушку, стоявшую в 50 метрах от него, но случайно нажал на курок.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. В Кашкадарье пьяный охотник ранил из ружья 20-летнюю девушку, но врачи смогли вытащить пулю прямо из ее сердца, сообщают "Новости Кашкадарьи".

"Шестого июня житель Яккабагского района К. С. вместе с друзьями поехал отдыхать на искусственное озеро местного фермерского хозяйства, специализирующегося на рыбоводстве. Вооружившись пневматическим ружьем, приехавшие устроили охоту на диких уток", - говорится в публикации.

Употребив спиртное, один из мужчин потерял интерес к охоте и стал разглядывать в оптический прицел незнакомую ему девушку, стоявшую в 50 метрах от него, но случайно нажал на курок.

Новости Кашкадарьи В Кашкадарье пьяный охотник выстрелил девушке прямо в сердце

Путем сложной хирургической операции медики смогли найти и извлечь пулю. Жизнь девушки спасали высококвалифицированные врачи филиала Олим Шомуродов, Шербек Яхшибоев и Урал Шаминов.

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В отношении охотника следственным отделом Яккабагского районного ОВД возбуждено уголовное дело.