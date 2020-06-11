В Ташкенте трое хулиганов избили пожилого мужчину и его сына

ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. В Ташкенте трое молодых людей из хулиганских побуждений избили пожилого мужчину и его сына, сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.

Инцидент произошел вечером 8 июня в Яккасараском районе. Жители этого района 20-летний Мирбосит М., 19-летний Элмурод Д., 20-летний Хумоюнхон А. и житель Яшнабадского района 20-летний Дилшод И. в общественном месте нанесли телесные повреждения 56-летнему Шавкату М. и его сыну 30-летнему Лазизу М.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 277 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Узбекистана.

В конце марта в Самарканде был избит пожилой сторож магазина. Злоумышленник, тридцатидвухлетний Азиз Т., ночью подошел к торговой точке, расположенной на территории рынка "Табият-саховат", и попросил 63-летнего Хусинали М., который следил там за порядком, приготовить ему хот-дог. Хусинали М. ответил Азизу Т., что магазин закрыт на время карантина, после чего последний разозлился и набросился на пожилого мужчину.

Следственный отдел при УКД ОВД Самарканда возбудил в отношении Азиза Т. уголовное дело по статье об умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.