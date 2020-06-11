В Джизаке завели уголовное дело против мошеннической компании по продаже авто

Злоумышленники добились составления договоров с 446 гражданами на общую сумму более трех миллиардов сумов, из которых миллиард перевели на счет компании, а остальные деньги присвоили себе, но не сдержав обещания перед покупателями.

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. В Джизаке завели уголовное дело против мошеннической компании, предлагавшей приобрести машины по низким ценам, сообщает Следственный департамент.

"С мая по сентябрь 2019 года гражданин Э. И. и другие, преследуя интересы организованной группы, противоправно учредили на территории города Джизак ООО ALMAZ SUPЕR AVTO, обещав гражданам приобрести автомобили на беспроцентной основе сроком от 2 до 5 лет, на основании тарифов, составленных в ООО от 2 625 000 до 9 100 000 сумов в зависимости от марки автомобиля", – говорится в публикации.

Согласно информации, данная компания рекламировала свою деятельность через флаеры, СМИ и социальные сети, а также через филиалы, учрежденные в Андижане, Фергане и Намангане.

В скором времени они добились составления договоров с 446 гражданами на общую сумму более трех миллиардов сумов, из которых миллиард перевели на счет компании, а остальные деньги присвоили себе, но не сдержав обещания перед покупателями.

В Бухарской области мужчина поверил мошеннику и лишился крупной суммы >>

По результатам предварительного следствия возбужденного по данному факту уголовному делу должностным лицам ООО предъявлено обвинение. В ходе предварительного следствия из нанесенного потерпевшим 3 125 604 413 сумов, возмещено 1 110 000 000 сумов.

Уголовное дело в установленном порядке направлено в суд по подсудности.