В Хорезмской области четыре женщины избили 20-летнюю девушку

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Следственный департамент при МВД Узбекистана опубликовал официальное сообщение относительно видео под названием "Самосуд в Хорезме", которое ранее распространилось в Интернете.

По данным пресс-службы, инцидент произошел поздним вечером 9 июня.

Х. О., двадцатилетняя жительница МСГ "Иттифок", расположенного в Кушкупирском районе, шла со своими подругами в сторону дома. К ним подъехал автомобиль Daewoo Nexia, в котором находились водитель С. Д. и пассажирки К. Д., О. Д., Р. Д. и Р. Н.

"Выйдя из автомобиля, (они) учинили ссору с Х. О., мотивируя тем что Х. О. лезет в личную жизнь сына К. Д. и невесты, тем самым рушит их семью, после чего, оскорбив Х. О, гражданки К. Д. О. Д., Р. Д. и Р. Н. нанесли ей телесные повреждения. С. Д. в это время снимал все происходящее на видеокамеру своего мобильного телефона", — говорится в публикации.

В Хорезмской области четыре женщины напали на 20-летнюю девушку Следственный департамент при МВД Узбекистана

В Хорезмской области четыре женщины напали на 20-летнюю девушку Следственный департамент при МВД Узбекистана 1 / 2 Следственный департамент при МВД Узбекистана В Хорезмской области четыре женщины напали на 20-летнюю девушку

В результате нападения девушка получила кровоподтеки в области левого запястья, обоих плеч, левого бедра, голени и груди, которые по степени тяжести являются легкими телесными повреждениями.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что Х. О. с 2016 года живет вместе с сыном гражданки К. Д. и у них есть ребенок.

Следственный отдел при УКД ОВД Кушкупирского района возбудил дело по пунктам "б" и "г" части 2 статьи 277 Уголовного кодекса Узбекистана ("Хулиганство, совершенное группой лиц и отличающееся по своему содержанию исключительным цинизмом, выражающимся в демонстративном пренебрежении к общепринятым нормам нравственности"). Предварительное следствие продолжается.