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В Ташкенте двое сотрудников "Сувсоз" погибли в коммуникационном колодце

© Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200612/14330657/V-Tashkente-dvoe-sotrudnikov-Suvsoz-pogibli-v-kommunikatsionnom-kolodtse.html

Трагедия произошла утром 12 июня в Яккасарайском районе. Причины происшествия устанавливаются.

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Двое работников предприятия "Сувсоз" утром 12 июня погибли в коммуникационном колодце в Яккасарайском районе Ташкента. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел столицы.

По данным ведомства, мужчины — Х. Б. 1989 года рождения и Х. Н. 1988 года рождения — при проведении профилактических работ спустились в колодец, расположенный на Малой кольцевой автомобильной дороге напротив кафе "Сазанчик", где скончались, предположительно, от удушья скопившимися ядовитыми газами.

Пытавшийся спасти их 42-летний Х. Р. с признаками отравления ядовитыми газами был доставлен в больницу, рассказали в ГУВД. Отмечается, что о происшествии на 103 сообщили очевидцы.

Причины происшествия устанавливаются.

Теги:
ГУП "Сувсоз", ГУВД Ташкента, Ташкент



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