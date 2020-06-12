В Ташкенте двое сотрудников "Сувсоз" погибли в коммуникационном колодце

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Двое работников предприятия "Сувсоз" утром 12 июня погибли в коммуникационном колодце в Яккасарайском районе Ташкента. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел столицы.

По данным ведомства, мужчины — Х. Б. 1989 года рождения и Х. Н. 1988 года рождения — при проведении профилактических работ спустились в колодец, расположенный на Малой кольцевой автомобильной дороге напротив кафе "Сазанчик", где скончались, предположительно, от удушья скопившимися ядовитыми газами.

Пытавшийся спасти их 42-летний Х. Р. с признаками отравления ядовитыми газами был доставлен в больницу, рассказали в ГУВД. Отмечается, что о происшествии на 103 сообщили очевидцы.

Причины происшествия устанавливаются.