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Пожар на складе Ташкентского регионального хлопкового терминала

В Ташкенте сгорел склад хлопкового терминала

МЧС Узбекистана
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200615/14341498/V-Tashkente-sgorel-sklad-khlopkovogo-terminala.html

Более 2000 квадратных метров складских помещений были спасены от огня. Причины пожара и размер материального ущерба выясняются.

ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Вчера в 18.40 поступило сообщение о пожаре на складе Ташкентского регионального хлопкового терминала. Огонь повредил 1500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожарно-спасательная бригада прибыла на место в 18.45, и в результате оперативных мероприятий возгорание было полностью ликвидировано в 21.23. Более 2000 квадратных метров складских помещений были спасены от огня.

Причины пожара и размер материального ущерба выясняются.

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Вчера ночью в одном из швейных цехов Андижанской области также произошел пожар. Огонь поразил площадь в 1200 квадратных метров, значительно повредил швейное оборудование и материал для производства изделий.

Теги:
Ташкент, Сергелийский район, хлопок, МЧС Узбекистана, тушение пожара, пожарные, пожар



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