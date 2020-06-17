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В Ташкенте водитель сбил ребенка, который перебегал дорогу

Pixabay
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200617/14357387/V-Tashkente-voditel-sbil-rebenka-kotoryy-perebegal-dorogu.html

В результате ДТП 7-летний мальчик получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 17 июн - Sputnik. В Ташкенте снова сбили ребенка, перебегавшего через дорогу в неположенном месте, сообщают в ГУВД столицы.

"Четвертого июня примерно в 15.00 часов на улице Козигузар в Учтепинском районе 19-летний водитель автомобиля марки "Каптива" Сухроб М. совершил наезд на пешехода, перебегавшего через дорогу в неположенном месте", - говорится в информации.

В результате ДТП 7-летний мальчик получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 266 ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

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ГУВД также обратилось к жителям и гостям Ташкента быть внимательными за рулем и помнить, что на дорогу, расположенную возле жилых домов, в любой момент могут выбежать дети.

А родителей просят чаще напоминать детям правила дорожного движения и безопасности поведения на проезжей части.

Теги:
Происшествие, ДТП, авария, дети, пешеходы, пешеход, водитель, водители, автомобилисты, автомобиль, автомобили, сбил, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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