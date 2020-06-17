Почти 40 человек задержали в Узбекистане за незаконную добычу золота

ТАШКЕНТ, 17 июн - Sputnik. Сотрудники Национальной гвардии и полиции Узбекистана задержали 39 человек в Самаркандской области по подозрению в незаконной добыче золота, сообщила пресс-служба Нацгвардии.
Согласно данным, управление охраны Нацгвардии по Самаркандской области совместно с сотрудниками местного ОВД пресекли нелегальную добычу золота на открытом карьере рудника, который сейчас не разрабатывается.
"В ходе оперативных мероприятий были задержаны 39 граждан, которые незаконно добывали золотоносную руду", - говорится в информации.
Также были изъяты 6,61 тонны золотоносной руды в полиэтиленовых пакетах, десять личных автомобилей, профессиональное и кустарное оборудование для добычи.
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"В настоящий момент ОВД Пахтачинского района Самаркандской области проводит доследственную проверку", - добавили в Нацгвардии.